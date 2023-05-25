「感到憤怒失望」 7年之癢釀婚變？ 楊茜堯嬲爆鬧大話精 羅子溢被圍攻

和羅子溢結婚7年的女星楊茜堯，一直放慣幸福閃光彈，惟昨日突然放炸彈，發文怒斥有人講大話，令她極度憤怒：「我唔出聲唔代表我唔知！」楊茜堯入行24年激罕爆seed，極不尋常，網民更未審先判，群起圍攻羅子溢，猜測7年之癢釀婚變，更有網民狠斥羅子溢要瞓廳！對於太太發火，羅子溢未有解釋始末：「估唔到會發生喺自己身上！」把話語權全交給對方！

常在社交媒體放閃光彈的楊茜堯昨午突然改放炸彈，激罕爆seed動真火，親撰44字激爆留言，並配上嬲爆表情符號的圖片，字字充滿火藥味：「當感到憤怒和失望時，可以做啲乜嘢！！！#一次又一次 #講大話甩大牙 #我唔出聲唔代表我唔知 #唔好問我唔會答你」由於未有指名道姓大話者的身份，也沒有詳述被暪騙的內情，加上楊茜堯入行24年來鮮有公開發火，突然主動怒插，極不尋常，故令網民感到非常愕然，留言安慰她快下火別傷身外，更紛紛揣測是否7年之癢鬧婚變，矛頭指向羅子溢！未審先判，網民蜂擁給楊茜堯留言：「羅子溢蝦你？」、「Law Him（羅子溢）今晚瞓梳化！」、「冷戰！直到佢知錯為止！」但也有網民認為楊茜堯未有解釋事情始末，不能武斷地把大話王之名推給羅子溢。

楊茜堯和羅子溢於2011年合演無綫劇集《On Call 36小時》擦出愛火花，由於兩人年齡相差5歲，故這段姊弟戀曝光後不被看好，而他們一直未有高調放閃晒愛，就連在2016年3月在英國舉行浪漫婚禮，都是在不想被外間騷擾下低調進行，直至同年10月才筵開逾50席大搞婚宴，分享姊弟戀修成正果的喜悅。當時羅子溢公開愛的宣言：「我已認定呢個女人，我永遠都會保護同愛惜。」楊茜堯則說：「我要嘅幸福好簡單，唔使食好嘢，唔使要靚車，只要手拖手一齊行落去已經好幸福。」

結婚7年來，羅子溢和楊茜堯愈愛愈甜蜜，形影不離，羅子溢的社交媒體戶口也只追蹤關注太太，以表示自己一條心！他們更極速組成一家四口，育有長女小珍珠及幼子Eden，並在小珍珠出生後，兩人為了家人健康，依照玄學家建議，雙雙把姓名「楊怡」及「羅仲謙」改掉。為搵奶粉錢，羅子溢幾乎吸金吸到冇停手，前年更和太太合演熱播劇《家族榮耀》成熱話。由於羅子溢一直都被指是愛妻號，故婚變傳聞昨日爆出後，也有大批網民感到不可思議，猜測他可能「食死貓」，楊茜堯公開指摘的應該另有其人。

老公開腔闢謠 昨日本報聯絡楊茜堯了解，她終揭開真相，原來跟羅子溢無關，她未有詳述事件因由，她只說：「冇嘢，只係有朋友做咗啲嘢令我好失望，所以有感而發啫！」昨日開工中的羅子溢接受本報訪問，被問到無端被傳婚變，他即緊張的說：「啋！平時我睇得多（藝人婚變傳聞），估唔到會發生喺自己身上！（你有冇唔開心？）得啖笑！」