9:45 超級勁歌推介及快樂長門人（S）

11:45 不速之約（PG）（S）及宣傳易

7:25 有理說得清及科技大學問

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

