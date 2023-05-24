趕飛康城谷劇 Jennie因利乘便 趁機偷會V

韓國女團BLACK PINK成員Jennie前晚以公主Look現身《康城電影節》，出席有份主演的美劇首映禮，雖然其緋聞男友防彈少年團（BTS）成員V沒有捧場，但原來他亦在當地出席活動，懷疑兩人趁機於康城約會！

BLACK PINK上周於澳門舉行一連兩場演唱會後，成員Jennie即飛往法國參與《康城電影節》，前晚出席有份主演的美劇《偶像漩渦》（The Idol）於當地舉行的全球首映禮，其緋聞男友V則獲代言品牌邀請現身康城活動。前日V在社交網限時動態上傳品牌的邀請函的照片，雖然他未有到首映禮撐緋聞女友，但外界猜測兩人會在當地密會。

首度踏上康城紅地氈的Jennie，穿白色露肩喱士裙現身首映，頻頻向粉絲派飛吻，同劇的3位拍檔加拿大天王The Weeknd、尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp及澳洲男歌手Troye Sivan亦有出席。《偶》片放映完後獲全場觀眾站立拍掌5分鐘，之後眾星換過另一打扮出席慶功派對。有觀眾大爆影片內容露骨似「四仔」，指Lily飾演母親過世後精神崩潰的流行天后，被前男友報復流出不雅照。

祖狄羅「體臭」難頂 另邊廂，澳洲女星「愛麗絲」Mia Wasikowska主演的新片《Club Zero》亦於前晚在康城舉行首映，據知首映期間有觀眾因頂唔順片中一場核突嘔吐鏡頭，要離開戲院。而英國男星祖狄羅（Jude Law）和瑞典女星雅麗茜亞維嘉達（Alicia Vikander）前日在康城出席新片《Firebrand》記者會，飾演英國國王亨利八世的祖狄羅表示拍攝前閱讀有關亨利八世的文章，得知對方有體臭，故特別邀請英國的香水師為他炮製「臭味香水」：「我認為如果我個角色好臭會為套戲帶嚟衝擊，因為你可以隔住3間房都聞到真實亨利嘅體味。」雅麗茜亞即爆不少工作人員都頂唔順祖狄羅的臭味而狂嘔！