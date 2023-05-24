暢所欲玄：客廳擺設宜忌

客廳是踏進屋內的首個區域，也是一家人長期坐臥的地方，故此客廳的布局不容忽視。

家具不能太多：若客廳狹小，忌擺放大型的梳化、飯桌、組合櫃等，令客廳的「流動線」不順暢，所謂「流動線」是指供人行走的通道，如果通道狹窄，加上又是七轉八彎的，容易造成碰撞，也會使家人的財運不佳。

梳化需靠山：不論擺放何種梳化，必須要遵循背靠實牆的理論，家人長期坐卧的地方如背靠實牆，寓意處事有貴人扶持。但如果梳化背後是玻璃窗或通道，由於背後空洞洞，便會造成「散泄之局」，難以旺丁旺財，更容易有小病痛。

梳化勿置橫樑下：梳化不宜放在任何橫樑下或燈槽底，否則便有如「橫樑壓頂」，除健康會受到衝擊，容易出現頭痛及傷風感冒等毛病外，運氣亦容易走下坡。

茶几勿喧賓奪主：茶几與梳化相配，大小比例要得宜，否則有喧賓奪主或過於寒酸之感。尤其客廳面積有限者，茶几體積更忌過大，否則會影響客廳的流動線，令氣場運行不夠順暢。形態方面，茶几的外形首選方正，次選圓形，最忌為帶尖銳利角的特別造型，長期指向室內區域，容易造成煞氣。

堪輿學家麥玲玲師傅