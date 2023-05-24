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Serrini探討真美價值
歌手Serrini獲邀出席一個結合音樂演出及座談會的活動，與樂迷一同探討真美價值，她特別指定「辦公室的真美上班族」服飾主題，希望參與的樂迷都能更投入活動，除了唱歌舞台演出，她又找來兩個合作過的導演，一起分享各種拍攝及創作時的故事。
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