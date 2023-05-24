娛樂

Serrini探討真美價值
歌手Serrini獲邀出席一個結合音樂演出及座談會的活動，與樂迷一同探討真美價值，她特別指定「辦公室的真美上班族」服飾主題，希望參與的樂迷都能更投入活動，除了唱歌舞台演出，她又找來兩個合作過的導演，一起分享各種拍攝及創作時的故事。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc