高圓圓趙又廷機場放閃

內地女星高圓圓與內地男星趙又廷婚後恩愛不減，早前2人低調現身內地機場，戴上Cap帽與口罩仍難掩星味。由網民分享的圖片所見，結婚9年的他們全程拖實兼有講有笑，羨煞旁人！堪稱「絕世好男人」的趙又廷，發現有Fans影相即請保母帶女兒先行離開，再與太太一同打招呼，紳士舉動贏盡讚賞。