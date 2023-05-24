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龍門陣
高圓圓趙又廷機場放閃
高圓圓與趙又廷結婚9年恩愛如昔。
內地女星高圓圓與內地男星趙又廷婚後恩愛不減，早前2人低調現身內地機場，戴上Cap帽與口罩仍難掩星味。由網民分享的圖片所見，結婚9年的他們全程拖實兼有講有笑，羨煞旁人！堪稱「絕世好男人」的趙又廷，發現有Fans影相即請保母帶女兒先行離開，再與太太一同打招呼，紳士舉動贏盡讚賞。
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