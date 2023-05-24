北京開工遭檢舉 鄭容和雞咁腳返韓

內地自2016年實施「限韓令」禁止韓星在內地演出後，今年有影視平台公開找來韓國樂隊CNBLUE主音鄭容和參演綜藝《奮鬥！新生一班》，怎料鄭容和到了北京不足3日便飛返韓國，疑與「限韓令」有關！

去年影音串流平台逐步重新上架韓國電影，被視為「限韓令」解禁第一步，不少內地節目亦開始試水溫，當中有平台推出音樂選秀節目《奮鬥！新生一班》，早前在招商會上透露擬嘉賓有胡海泉、鄭容和等。

鄭容和本月17日在內地社交網上載抵達北京機場的照片，開心打卡及留言：「北京，好久不見。」又分享食北京填鴨等照片，有Fans更拍得他在北京現代音樂學院錄節目的情況。怎料本月19日他再次上載自拍時，IP位置已顯示身處韓國，即於北京逗留不足72小時便急急返歸！

節目組劃清界線 查實早前他要到內地錄節目的消息曝光後，已引來不少內地網民不滿，認為目前官方尚未解除「限韓令」，質疑他為何可以亮相內地節目，更紛紛向北京市廣播電視局檢舉「抵制韓國人來華」，最後北京廣電局表示：「經向愛奇藝了解，平台表示，網傳鄭容和在北京錄製綜藝節目相關訊息並不屬實，該檔節目後續也不會使用鄭容和作為節目嘉賓。」而今次鄭容和來去匆匆，網民猜測與「限韓令」有關。