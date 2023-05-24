豪擲6位數買螢幕廣告 栢芝生日大陣仗 粉絲鋪天蓋地應援

女星張栢芝今日43歲生日，其粉絲團豪擲6位數字應援，於內地及香港買下多個大型螢幕廣告位，為偶像慶生，祝賀短片更在內地商場播足3日！栢芝非常感動，鐵定下月在內地出席公開活動跟粉絲見面。

張栢芝近年於內地發展得相當好，由其粉絲團發起的內地社交平台已有138萬人追隨。今年是她入行25周年，故粉絲團決定為偶像送上一份特別的禮物，趁栢芝今日生日，特別在北京、上海、廣州、深圳及香港買下大型螢幕廣告位祝賀栢芝，有內地商場的大螢幕早於5月22日開始播放生日短片，相當誇張！