娛圈單打：事業應有盡有 情路偏留遺憾

台灣天后蔡依林（Jolin）今年初在台北小巨蛋舉行演唱會叫好叫座，特別是一襲紫色鑲鑽超貼身低胸透視長裙，彷彿三點盡露，連美國天后Katy Perry都忍不住點讚。有傳她終於獲內地批准7月開唱，奈何兩岸矛盾激化，她因為沒有轉發「一個中國」而遭「小粉紅」貼上台獨標籤，演唱會未開賣先惹爭議。

不經不覺，Jolin出道已經廿多年，她亦由當初的可愛小女生，搖身一變成為今日性感霸氣的天后。出道之初，Jolin身材並不如現在那樣洶湧澎湃，五官也不如今日那樣立體，隆胸整容的傳聞從來沒有停過。所謂寧畀人知，莫畀人見，沒有幾個女星會直認自己是後天美人，Jolin亦強調是靠飲食和中醫豐胸，愈紅愈靚也是娛樂圈定律而已，真係信不信由你。

姑勿論如何，Jolin外形「精益求精」，其實也是對自己職業和觀眾的一種尊重，畢竟靚嘢永遠多人欣賞，何況其好嗓子廿多年不變，唱功毋庸置疑。

事業上應有盡有，可惜感情上未如人意。她與交往6年的台灣男星錦榮分手後，一直未聞真命天子出現。過往先後傳出和周杰倫、彭于晏相戀，前者更是Jolin主動女追男，結果周董被拍得跟美女主播侯佩岑同遊日本而分手收場；後者則有指彭母介懷Jolin太過性感，始終無法開花結果。

樂壇天后至今單身，她曾豪氣表示「感情失敗不代表人生失敗」，「即使不能成為某人的公主，也能成為自己內心的女王」，自信態度贏盡掌聲。人無完美，事業有成，感情留憾，或許這就是人生。