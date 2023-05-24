巧遇側田 即興Jam歌 炎明熹孖天后開唱 淡定征服4萬觀眾

「聲夢人氣王」炎明熹出道短短兩年，即夥拍樂壇一班天后級歌手在廣州一同開騷。首次面對逾4萬名觀眾獻唱，她表現亮眼兼相當淡定，充分發揮小歌后本色！

歌手炎明熹（Gigi）成功開拓內地市場，人氣急升的她日前在廣州奧林匹克體育館參與一個大型演唱會，同場有天后容祖兒、楊丞琳及側田。雖然資歷最淺，但Gigi毫不怯場，演出大獲好評，有觀眾大讚她唱現場表現出色，期待她將來舉行個人演唱會。Gigi表示今次演出令她相當難忘，因為是首次面對逾4萬名觀眾：「但心情冇我想像中咁緊張。」當晚其父母及弟妹都有捧場，逾百粉絲更拉隊去廣州支持，相信家人及粉絲正是其動力泉源。

開工帶備私人枕袋 當日無綫節目《東張西望》專程到廣州追訪她26小時，主持更在後台為Gigi按摩，氹得她直豎拇指。《東張》主持又深入其酒店房間，原來她帶備私人卡通枕袋隨行，又公開隨身袋的秘密：「呢個係擺糖嘅嘢，例如潤喉糖、或者大家食嘅軟糖、酸糖都喺度。（怕唔怕蛀牙？）我有刷牙，所以唔驚，朝早夜晚都會刷。」袋中的修甲套裝是粉絲所送，另外還有李克勤紅館演唱會工作人員證件，她笑說：「我嗰日話想留念，工作人員就畀咗我。（開騷可以戴住個證？）咁搞笑？（李生可以陪住你？）好似係喎。」

Gigi在後台巧遇表演嘉賓側田，他們即興合唱，來個限定的「Gi田」組合，側田受訪時說：「我覺得呢個組合有潛質嘅，所以期待一下啦！（可唔可以作首歌畀佢呀？）當然可以啦，呢方面我好奄尖。」Gigi則大讚側田很隨和：「好鍾意佢嘅性格，大家溝通音樂嘅時候，佢會立即彈結他，所以我覺得好搞笑，好即興。」