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李元玲超高衩 保住春光
李元玲長腿一踩，網民都替她感到牙煙。
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲琴技精湛，芭蕾舞同樣跳得出色，加上甜美外貌及火辣身材，引起網民關注。近日她在社交網分享一輯噴血靚相，當中一個右腳踩高的動作極大尺度，裙下春光若隱若現，令一眾網民睇到咿嘩鬼叫！她再加推一系列《生化危機》角色扮演相，以黑色短髮配以代表性的紅色高衩長裙，將「艾達」完美呈現。
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