《華表獎》二合一星光熠熠 章子怡閃爆紅氈 劉燁張譯雙帝分天下

內地影壇盛事《華表獎》昨晚結合兩屆舉行頒獎禮，紅地氈星光熠熠，女星章子怡以一襲閃金晚裝配紅寶石戒指現身，成功「閃」贏全場！賽果方面，張譯與劉燁同時奪得「優秀男演員」，而「優秀女演員」則由張子楓與任素汐跑出。

《中國電影華表獎頒獎禮》昨日在北京舉行，章子怡、甄子丹、謝霆鋒、Twins、陳偉霆、容祖兒及Angelababy等，聯同逾200位電影人現身，場面熱鬧。

由於疫情關係，今次頒獎禮是第18及19屆聯合舉行，當中易烊千璽憑《奇迹．笨小孩》在第19屆《華表獎》角逐「優秀男演員」，加上主演的《少年的你》、《長津湖》及《送你一朵小紅花》同時入圍「優秀故事片」獎，故隨多個劇組行紅地氈，堪稱昨晚的「紅地氈之王」！不過他最終不敵同是「優秀男演員」大熱的《守島人》劉燁；而第18屆的「優秀男演員」則由《我和我的祖國》的張譯奪得。

張子楓任素汐封后 至於第18屆「優秀女演員」由《我和我的祖國》的任素汐跑出；現年21歲的張子楓則憑《我的姐姐》，撼贏《你好，李煥英》的賈玲在第19屆封后，她在台上說：「感謝《華表獎》對自己的肯定，感謝劇組讓自己走進安然的世界，做一場電影的美夢。覺得現在自己挺幸福的。」

賽前一眾女星在紅地氈爭妍鬥麗，雖然大家都「禮讓」地未見波濤洶湧，但亦打扮亮眼，當中章子怡以閃金色晚裝配紅寶石戒指現身，靚絕全場！而「新疆第一美」佟麗婭穿上低Ｖ晚裝，與關曉彤、林允的一字膊晚裝相比絕不遜色。近期捲入「舔韓」是非的Baby穿上Tube Dress偕楊洋行紅地氈，全程微笑，心情似乎未受影響。而早前鬧出與張繼科密照外洩風波的景甜，以一襲粉紅色晚裝現身，狀態不俗。

霆鋒陳偉霆谷新戲 蔡卓妍化身「花仙子」，與鍾欣潼、容祖兒及惠英紅亮相，陳偉霆則偕謝霆鋒、任達華及英皇老闆楊受成到場，楊受成表示由現在到明年春節，電影公司將開拍3部電影，全由霆鋒主演，在旁的霆鋒聞言即露出趣怪表情。談到在電影《海關戰線》身兼武術指導，霆鋒表示多了一個崗位在身，拍攝時感覺當然不一樣，亦很高興可與張學友合作。至於陳偉霆為新片《爆裂點》宣傳，希望電影能盡快與觀眾見面；向來幽默的任達華被問到拍攝《內幕》的趣事，笑着賣關子：「就是一個內幕。」