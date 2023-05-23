娛樂

多美宅女出浴

韓國性感網紅多美除了主持直播外，亦不時出寫真集吸金。她最近去了日本大阪拍攝兼度假，透過社交網公開身穿三點式及牛仔褲在和室睇漫畫的照片，宣布新的寫真集以宅女為主題。她又上載只穿浴袍的照片，大晒Big爆上圍，自言浸浴後歎香蕉牛奶，認真寫意！
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