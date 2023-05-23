星級造型師娶老婆 全智賢秀智拉隊到賀 墟冚勝《百想》

韓國靚媽全智賢前日難得「出山」，以「千頌伊」造型參加星級造型師的婚禮，到賀嘉賓還有天團防彈少年團成員SUGA、「國民初戀」秀智、韓孝珠及朴信惠等，星光熠熠，媲美頒獎禮！

前年拍畢韓劇《智異山》的全智賢，近年除了接拍廣告及出席品牌活動吸金外，私下相當低調，前日難得參加私人活動時被捕獲。首爾清潭洞一家深受韓流明星喜愛的美容室老闆兼造型師前日舉行婚禮，全智賢盛裝到賀，穿上螢光粉紅色短褲配搭粉紅色高跟鞋及名牌格仔外套，大騷招牌美腿，即使戴上口罩仍掩蓋不了明星風範！網民盛讚她不愧是凍齡女神，一身打扮似足10年前主演神劇《來自星星的你》的大明星「千頌伊」。

李成景獻唱祝賀 全智賢甫見新郎即上前搭膊打招呼，雙方十分相熟，大批當紅藝人亦傾巢到賀，包括「國民初戀」秀智、韓孝珠、朴信惠與演員老公崔泰俊、金慧秀、朴敏英、雪炫、女團Wonder Girls出身的昭熙、孫娜恩、林秀香、徐賢真及SUGA，女歌手韓善花與李成景更負責唱結婚祝賀歌，星級嘉賓陣容媲美當地大型頒獎禮《百想藝術大賞》，星光熠熠！

另外，稱霸廣告界逾20年的全智賢，近年屢遭年輕女星搶飯碗，與她合作3年多的化妝品牌日前宣布起用秀智任新代言人，不過，她已接拍另一個旅遊網站的廣告，力保廣告天后寶座！而向來投資有道的她，早前被爆豪擲約7,770萬港元購入2,840呎頂層豪宅，物業位於首爾城東區聖水洞的樓盤，消息曝光後，刺激該樓盤呎價再創新高，以最新呎價計算，全智賢購入的頂層單位，在短短3周內升值約325萬港元，再次印證其投資眼光獨到！