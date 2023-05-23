娛樂

陳曉偶遇舊愛「趙麗穎」：邊位呀？
內地男星陳曉近日忙於宣傳新劇《雲襄傳》，日前他開直播時無意中與網友連線，對方竟以其前緋聞女友趙麗穎的照片作為頭像，陳曉點開照片，連問數次「這誰呀」？不料照片點開後，畫面竟一度被卡住，令陳曉與「趙麗穎」同框足足25秒先才成功重新連線，引起網民熱議。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc