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陳曉偶遇舊愛「趙麗穎」：邊位呀？
內地男星陳曉近日忙於宣傳新劇《雲襄傳》，日前他開直播時無意中與網友連線，對方竟以其前緋聞女友趙麗穎的照片作為頭像，陳曉點開照片，連問數次「這誰呀」？不料照片點開後，畫面竟一度被卡住，令陳曉與「趙麗穎」同框足足25秒先才成功重新連線，引起網民熱議。
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