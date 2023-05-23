陳曉偶遇舊愛「趙麗穎」：邊位呀？

內地男星陳曉近日忙於宣傳新劇《雲襄傳》，日前他開直播時無意中與網友連線，對方竟以其前緋聞女友趙麗穎的照片作為頭像，陳曉點開照片，連問數次「這誰呀」？不料照片點開後，畫面竟一度被卡住，令陳曉與「趙麗穎」同框足足25秒先才成功重新連線，引起網民熱議。