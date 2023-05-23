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柯震東懷念舊愛 男人都有份
台灣藝人柯震東一向緊貼潮流，日前也趁着「520」湊湊熱鬧，晒出「歷任女友、男友」的合照放閃，真係咁坦蕩蕩？原來所謂的「前度」只係跟他拍過對手戲的藝人，包括陳妍希、郭采潔、宋芸樺、王淨、林依晨等，就連男男戀《金錢男孩》的林哲熹都有份。
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