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「啦啦隊女神」賴可 坐浴缸振軍心
台灣中職棒味全龍「啦啦隊女神」賴可（Like），憑可愛的美貌與傲人上圍吸粉無數，最近她晒出一張坐在浴缸的性感照片，僅圍着一塊浴巾，玲瓏浮凸的身材呼之欲出，果然做到啦啦隊提升士氣振奮軍心的作用，令一眾粉絲齊聲喝采。
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