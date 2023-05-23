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周迅探訪鄉村小學「播種」
內地影后周迅日前率領內地歌手老狼及小河等，到雲南魯甸的鄉村進行親善探訪，周迅在當地的鄉村小學中，和學生們玩遊戲、讀詩及唱歌，並利用樹葉及顏料來作畫，更舉行音樂會和歌手們又跳又唱，有傳周迅的男友卓越也在現場，周迅發文：「希望音樂和詩歌在小朋友心裏種下小小的種子，生長出一些美好。」
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