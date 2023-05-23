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游嘉欣妙想天開 生蠔補精？
無綫小花游嘉欣（游游）有份主持的無綫飲食節目《肥媽李鼎》，最新一集介紹飲食秘方，游游指很多食物都是以形補形，面對眼前的生蠔，她即笑指似精子，隨即被另一主持李家鼎拋窒：「精子似蝌蚪，食蝌蚪吖笨！」游游繼續天真說：「可能真係得，男人食魚春係咪可以補春？」令人哭笑不得。
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