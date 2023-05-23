林俊傑化解尷尬 仆得有型

仆親不一定代表出醜！新加坡歌手林俊傑（JJ）日前在社交網教大家跌倒時，如何將尷尬變為有型。

見JJ被人「惡意推倒，跌落地時來個華麗轉圈後坐穩，再擺出勝利手勢化解尷尬，最後快速企起身派心心，整個過程行雲流水，網民讚他型到不得了！