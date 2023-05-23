李蔓瑩Deep V派福利 陳婉衡深水炸彈 搶余思霆「峰」頭

香港天氣近日熱到爆錶，圈中一眾索女立即大解放！前華姐冠軍余思霆孖住「咪神」陳婉衡着三點式行下水禮，陳婉衡的「導彈胸」大到遮住余思霆半邊胸，先贏一仗！

前華姐冠軍余思霆憑33C驕人上圍，獲封新一代「咪神」。昨日她與「36E咪神」陳婉衡齊齊穿上三點式，率先行下水禮。余思霆於社交網上載兩人在水中的的自拍照，見陳婉衡負責揸機，E Cup上圍如深水炸彈，相當震撼，至於身後的余思霆被好友擋住半邊胸，但勝在粉紅色三點式夠Sharp。

另邊廂，「宅男女神」李蔓瑩亦在社交網派福利，上載一段於「520」工作的短片，她毫不吝嗇泳裝上陣，在水上樂園大玩特玩。雖然她穿上一件頭泳衣，但心口的大Deep V同樣有睇頭，Big爆身材表露無遺。

葉靖儀長腿煞食 而2021年落選港姐葉靖儀早前參與無綫節目《CP訓練營》而為人認識，身材弗爆的她上載到沙灘玩的照片，穿黑色比堅尼上陣，雖然未見波濤「胸」湧，但勝在皮膚白滑，加上纖腰和無敵長腿，同樣煞食。