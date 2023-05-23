林志穎攜妻歐遊 遺失行李

台灣男星林志穎去年7月發生嚴重車禍，現時已康復，日前還跟老婆陳若儀出發去歐洲旅遊。不過，他在社交網分享旅途中發生的不幸事件：「行李遺失第一天，有人懂這心情嗎？」昨日他再分享去米蘭大教堂朝聖的照片，見他面露微笑，高舉勝利手勢，狀甚興奮。