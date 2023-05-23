《康城電影節》新片首映贏掌聲 周冬雨劉昊然3場床戰超激

周冬雨與劉昊然合演的《燃冬》舉行全球首映禮，周冬雨身穿火紅色長裙上陣。新作大獲好評，放映完畢後全場站立拍掌，不過有看過影片的內地網民爆兩人在片中有3場床戲，並認為床戲過激：「拍個床戲而已，沒必要那麼激吧！」有網民更取笑指片中3場床戲是全片拍得最好的地方：「很少在國產片裏看到做愛的戲！」亦有網民爆料指劉昊然於片中有露股鏡頭！

楊紫瓊唔拍《奇異女俠》續集

除了周冬雨之外，奧斯卡金像影后楊紫瓊前日亦首度現身出席入圍「主競賽單元」的英國電影《Firebrand》首映禮，身穿低胸長裙的她顯霸氣！而同日她亦出席為表揚女性電影人的年度《Kering Women in Motion頒獎禮》，在頒獎禮上她更獲大會頒發「躍動她影獎」，成為繼鞏俐後第二位獲得這項殊榮的華裔女演員。在頒獎禮舉行前，楊紫瓊亦獲大會邀請在座談會上發言，她坦承獲奧斯卡最好就是之後收到的劇本沒有列明角色是中國人或似亞洲人的人士：「我哋係演員，我哋理應係演戲，我哋應該係去演獲給予嘅角色，並盡我哋所能去做到最好。對於我嚟講，依家係跨步向前嘅最大一步。」此外，她亦表明不會「添食」拍攝奧斯卡得獎作《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）續集。