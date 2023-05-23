無綫搞《亞洲超星團》撼MIRROR？ 《唔好笑》停播 麥美恩馮盈盈互相檢討

藝人麥美恩與馮盈盈有份主持的節目，成績差強人意，目前正式宣布暫停播放，前者坦言會作出檢討。而無綫正籌辦男團選秀節目，有硬撼MIRROR之嫌。

無綫為迎接炎夏，推出連串節目「消暑」，超過半百藝人包括馮盈盈、麥美恩、余思霆、黎諾懿及林盛斌等昨日現身記者會力谷宣傳。席間高層曾志偉更宣布與製作《這！就是街舞》及《中國好聲音》的「星空華文控股有限公司」籌辦選秀節目《亞洲超星團》，發掘及打造亞洲超強跳唱偶像男團，頓成熱話。

而麥美恩與馮盈盈有份主持的節目《真係唔好笑》盛傳遭腰斬，前者坦言：「多謝大家關心，其實只係節目上嘅調動，依家播咗8集，其餘5集會延至暑假先播。（收視差？）未如理想，我哋會互相檢討。始終都係第一次以呢種形式拍攝真人騷遊戲節目，期望公司繼續畀機會，始終都要訓練新人嘅。」盈盈於節目內頻頻扮醜，問到她可有失望？她說：「唔會，因為大家喺拍攝過程中都好投入同享受，節目都只係想令觀眾開心。」

黎諾懿幫「爸爸」平反 另外，曾志偉透露《亞洲超星團》現已踏入「揀蟀」階段：「我哋去咗日本、韓國、馬來西亞、內地同日本等地搵人，好多都係由經理人同模特兒公司推薦嘅，我哋都有推薦旗下藝人。大會雖然冇限年齡，但對男團身高同唱跳好有要求。（幾時可以正式對外公布？）當然愈快愈好，希望6月尾、7月初啦！（打MIRROR？）唔係，我哋全亞洲地區嘛。（《真係唔好笑》腰斬？）暫停先，押後再播放啫。節目好睇觀眾嘅反應，我哋以前都拍咗好多節目冇出到街。」

至於黎諾懿及陳敏之主持的《爸知弊！妳嚟湊吖！》邀來林盛斌（Bob）及吳若希老公Alex等擔任嘉賓。昨日播放相關片段，只見Alex照顧兒子手忙腳亂，期間小朋友更「撼親頭」爆喊！Bob即認叻謂：「吳若希鬧老公係廢柴係啱嘅，我個仔就有5星級享受！」諾懿事後透露：「其實暫時嚟講，照顧小朋友最叻係林子善，佢嗰Part好洋葱。（最差真係Alex？）有啲甩漏囉，我哋個節目拍出嚟，目的就係幫啲爸爸平反。（點解你個仔表情嬲嬲哋？）因為佢依家嘅至愛係Pokemon卡，工作人員買咗張好貴嘅畀佢，點知要佢同吳若希個仔Share，所以佢一萬個唔願意。」