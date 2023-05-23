DJ女神樂宜經常在社交網上載性感照派福利，近日又晒新一輯泳衣照，見她以黑色三點式上陣，坐在椅上曬太陽，其泳衣最特別是心口位置開窿，大晒「東西半球」！她表示今次寓工作於娛樂，要開始狂食的增肥之旅，但網民指她身形弗兼食極唔肥，笑言最想她「心口長肉」！