娛樂

樂宜增肥再發育

樂宜經常上載靚相，從不令人失望。 樂宜經常上載靚相，從不令人失望。
樂宜經常上載靚相，從不令人失望。
DJ女神樂宜經常在社交網上載性感照派福利，近日又晒新一輯泳衣照，見她以黑色三點式上陣，坐在椅上曬太陽，其泳衣最特別是心口位置開窿，大晒「東西半球」！她表示今次寓工作於娛樂，要開始狂食的增肥之旅，但網民指她身形弗兼食極唔肥，笑言最想她「心口長肉」！
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