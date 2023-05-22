Matty Taylor復合 Meredeith被飛矇查查

美國天后Taylor Swift與英國樂隊The 1975主音舊愛Matty Healy公開復合後，Matty被爆4星期才剛與23歲美國女模Meredith Mickelson分手，Meredeith對男方的新戀情完全被蒙在鼓裏！

知情者透露：「Meredeith完全冇預計會咁發展。Matty同Taylor今年2月喺錄音室工作期間，佢完全冇諗多。Matty喺錄音室做完嘢後，就會返屋企搵佢，所有嘢都好哋哋，直到3月29日，佢突然唔再覆短訊同電話，避開佢就算。然後，4星期後，Matty就同Taylor公開關係。Meredith完全被蒙在鼓裏，當然，佢都幾難受，佢又唔想以受害者身份自居，所以唔會公開回應件事。」