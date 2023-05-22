全場爆滿 亞洲巡唱攞尾彩 TREASURE處男港騷 粉絲陪Yoshi慶生

他們唱畢《I Love You》、《Going Crazy》及《B.L.T》等歌曲後，隊長崔玹碩便用英文說：「大家玩得開心嗎？」並帶領成員跟粉絲打招呼，另一隊長朴志焄則說：「好多謝大家等咗我哋咁耐，見到大家我好似開心到癲咗咁！」而金道榮與尹材赫就指來到香港最想食雞蛋仔、點心和火鍋。

崔玹碩「我愛你」冧港迷

之後他們繼續唱出《HELLO》及《DARARI》等大熱作品，更演繹同門男團iKON的《RHYTHM TA》及Big Bang的《BANG BANG BANG》，Asahi、Haruto、崔玹碩及Yoshi又以小分隊形式唱出《THANK YOU》及《VolKno》，大晒Rap功。全場粉絲在Encore期間大合唱令10子十分感動，成員再出場後亦大派福利，除向台下大擺心形甫士外，又落台跟粉絲自拍，而5月15日是Yoshi的23歲生日，香港粉絲特別為他準備蛋糕慶祝，令他十分感動。崔玹碩最後用國語說「謝謝」和「我愛你」，並約定會再來港跟粉絲見面：「雖然巡唱結束了，但亦係一個新開始，我承諾會帶更好嘅演出畀大家，大家記住要等我哋！」