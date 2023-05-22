暢所欲玄：嫩竹猶含粉 初荷未聚塵

幼嫩的竹子表面還敷着一層粉，剛長出來的荷葉潔淨清明，還沒有聚集灰塵。這兩句出自前人的古詩，正正描寫春末夏初的景色。

5月6日是「立夏」，去到8月8日才是「立秋」，中華先祖早已為我們的生活訂下指引，而隨着夏天到臨，亦可從流年天干地支得知今年的氣候情況。

今年木盛，雖然天干有癸水，也會被木洩走，導致缺水的形勢。

上期提到我們得知自己自身五行缺甚麼後，就可以從日常生活去補充，正如中醫師會教我們按春夏秋冬（廿四節氣）炮製養生湯水時，也會配合每個人的五行體質，不會用甚麼所屬生肖來定論。

衣方面，多配上自己需要顏色在身邊，包括服飾、內衣、床上用品，以至家具布置，一般白、藍、灰、黑屬金和水，而啡黃屬土、綠及青屬木、紅和紫屬火，只要整體比例小，也可以用。

住方面要留意方位，包括睡枕的擺放，東屬木，南屬火，西屬金，北屬水，只要找對自己的要位，無論移民、求診、求學都會不可思議效果，除非大運出了問題。

今次談到這裏，下期再續。

堪輿學者元海