李嘉欣動起來 唔使戒口

「大美人」李嘉欣多年來保養得宜，早前在社交網拍了一段健身短片，表示：「我愛運動，卻不忌口。」只見頭戴Cap帽的李嘉欣紮起馬尾，上身穿着鬆身運動外套配Leggings，大騷玲瓏曲線和優質體能，不比年輕女子遜色，怎也看不出她已經「入五」。