楊紫獲封「甜妹」 網民盼除名

內地女星楊紫日前為韓式影樓代言，以多套低胸裙打造「公主look」拍攝廣告照，網民大讚她超美及氣質勃發。最近有內地網站選她和趙露思、虞書欣及田曦薇為「四大甜妹」，不過有網民則認為這幾位小花的級數不能與楊紫相提並論，甜妹之名不要也罷。