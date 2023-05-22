落力排舞 轉型唱跳 龍婷啜乒乓 忘形3連咀

歌手周吉佩前晚聯同李佳、龍婷、顏志恒、李思林、支嚳儀、曹敏寶等《中年好聲音》隊友，錄影無綫綜藝節目《獎門人I LOVE爸爸感謝祭》，眾人於玩啜乒乓球遊戲時表現投入，當中龍婷與劉智衞鬥啜時，更意外地互錫了3次，場面搞笑。

周吉佩與顏志恒兩位爸爸級大談下月父親節節目，前者透露會與家人到酒店Staycation，並預告將推出新歌，笑言會視之為最佳的父親節禮物；顏志恒就表示到時偕兩子到公園及來個飯敍已很滿足。

此外，龍婷昨日現身尖沙咀舉行音樂會，雖然天氣酷熱，仍吸引大批粉絲圍觀，熱到溶妝的龍婷更愈唱愈起勁，期間獲粉絲獻花、送禮物兼送利是，老友支嚳儀帶着兒子來撐場，並送上蛋糕仔，氹得龍婷開心不已。

陪粉絲一齊熱 龍婷表示現場粉絲有部分已追隨多年，有一半是《中年》後成為粉絲：「疫情之下有好多粉絲走咗，不過依家都出返晒嚟，佢哋今日仲要提早咁多嚟，所以我都唔好意思話熱。」談到即將於文化中心舉行音樂會，龍婷表示近日忙於綵排，既要練歌又要排舞，自言現時是唱跳歌手：「我仲專登搵排舞老師排舞，有舞蹈動作好啲，唔係唔知喺個台做咩好。（會否邀請《中年好聲音》啲隊員睇騷？）知道大家都好忙，不過佢哋開聲一定留飛。」