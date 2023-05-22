無綫「新聞女神」麥詩敏近日去英國旅行，獲男友驚喜求婚，她在社交網大講「我願意」，並分享求婚細節，指男友帶她到一個海灘看台，「無啦啦」叫人為他們影相：「原來他一早安排了朋友扮路人影相，然後這畫面就出現了，謝謝殺我一個措手不及。」