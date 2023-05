歌手方皓玟一連兩場《Katch Our Life方皓玟音樂會》前晚舉行尾場,邀來「宇宙天團」ERROR以嘉賓身份驚喜現身,笑言因看了他們的普通話訪問而着迷。ERROR自嘲今次可能是本年唯一一個騷,又即席以普通話唱了幾句《All We Have Is Now》,十分搞笑!他們除帶來自己的歌曲《愛情值日生》外,又與觀眾大玩「Kiss Cam」,鏡頭影到的情侶便要親吻,互動十足。