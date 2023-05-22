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Baby娜娜小背心對撼
韓國人氣女團BLACK PINK前日在澳門開騷，身為忠實Fans的Angelababy再度前往朝聖，孖台灣女星歐陽娜娜一齊睇騷。娜娜以小背心上陣，大晒激凸上圍，但都不及Baby搶鏡。同樣身穿小背心的Baby，看來比年輕12載的娜娜更明艷照人，難怪甫現身即成為焦點，獲現場觀眾瘋狂集郵！
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