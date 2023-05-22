湯洛雯捱打痛入心 陳展鵬當街被扑 硬食10巴有後遺

由王心慰監製的無綫新劇《隱門》將接棒《川內相親》播映，主角陳展鵬有不少動作戲，期間慘被吳岱融扑頭及瘋狂掌摑，頓變「陳十巴」，笑言被摑到腦筋靈活！同樣難逃被摑的湯洛雯則要求對手出力連摑，務求痛到入心，達到情緒爆發的效果。

憑《隱形戰隊》大奸角「匡勝天」贏盡好評的陳展鵬，在新劇《隱門》飾演賊王之子，自小飽受歧視欺凌，但不畏惡勢力，常跟另一賊王吳岱融正面交鋒，其中一場戲是兩人在街頭毆鬥，展鵬慘被對方扑至頭破血流，有場被掌摑戲更要硬食十多巴，他笑說：「即刻成個人口齒伶俐，轉數快咗好多！」問有否額外操練體能，他說：「日日開工都練緊，最緊要練個意志。」

嗌交唔衰得 飾演執法人員的湯洛雯首度與展鵬合作，讚不絕口：「展鵬好爽快，係好好笑嘅對手，好就得我，同佢拍劇好開心。」她指角色與她有點相似，性格都愛尋根究柢，笑說：「衰啲講，嗌交嘅話我一定要贏，都係一個缺點嚟，依家改緊。」至於會否像角色般疑心重，她表示隨着年紀漸長已變得「佛系」：「依家覺得有啲嘢係就係，唔係就唔係，遲早會知道嘅就會知道，唔使特登去搵。」

湯洛雯今次沒有太多動作場面，但一樣要捱摑，施暴者是劇中父親張國強（KK），她說：「我哋係真打，因為我覺得如果打唔到肉，就冇嗰種心痛感覺。原來代入咗喺街度畀阿爸打後，情緒真係會大爆發，嗰種痛同委屈真係入心，仲要好多人望住，KK就係咁打、係咁打，打到我頭髮都亂晒。」