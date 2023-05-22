520開騷認「單身」 菊梓喬提腿纏綿 辣舞任摸

歌手菊梓喬重回舊地開騷，獲主辦揼本打造「鑽戒」舞台，她破格上演大膽辣舞，被女舞蹈員從後揸胸，又跟男舞蹈員互摸纏綿，令現場氣氛升溫！

菊梓喬（Hana）前晚在九展Star Hall舉行一連兩場《菊梓喬Hanafinity演唱會2023》，無綫高層樂易玲特別前來捧場。相隔4年再在港開騷，Hana作出零的突破，一展初級版舞技，又與舞蹈員埋身「肉搏」。

換上閃鑽露腰裙的她揚言要挑戰極限：「我準備了禮物送畀大家。」接着高唱她創作的《傻瓜裡的童話》，期間不斷扭動蛇腰，做出誘人的自摸動作，及後更大跳辣身舞，先被女舞蹈員摸胸摸腰，再提腿與男舞蹈員纏綿演出，將手放於對方胸肌游走，意識大膽。

落台握手被包圍 是次演唱會製作水準甚高，無論舞台、音樂、舞蹈或服裝都花盡心思，適逢於普通話諧音「我愛你」的「520」開騷，舞台上特別打造一隻巨型鑽戒，營造浪漫氣氛。有歌迷對Hana大叫「我愛你」、「我想同你拍拖」，她笑說：「今日呢個日子同我講呢啲，想對我做乜？」其緋聞男友吳卓羲未有現身，她問觀眾：「有邊個係單身？」看見歌迷舉手和應，她即說：「我都係喎！今晚。」

Hana又落台繞場一周跟歌迷握手，引起一陣哄動，被重重包圍的她不斷講「520快樂」，情緒高漲。返回台上後，她意猶未盡，笑言好想再來一次握手環節，又感激歌迷對她不離不棄，感觸哽咽說：「我唔可以喊嘅，有冇人4年前睇過我嘅演唱會？你哋仲愛唔愛我？」有歌迷大叫「5201314」，她一臉懵然說：「死啦！點解我對數字好唔敏感。」帶來一陣笑聲。