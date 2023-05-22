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龍門陣
范冰冰優雅出「線」雪前恥
范冰冰今次不賣浮誇，優雅示人。
內地女星范冰冰早前出席《康城電影節》，兩套禮服被網友取笑似膏藥貼及蚌精，憑獨特風格贏盡話題。前日她在社交網分享性感相，穿純白Deep V連身裙大晒優雅氣質，若隱若現的事業線極為誘人，而且有鮮花配美人，畫面唯美，為之前的炒車造型雪恥！
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