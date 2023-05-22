北京行善淪笑柄 蔡依林解禁 內地開唱 掀抵制潮

傳遭內地封殺的台灣天后蔡依林終於獲解禁，有消息指她將在廣州及深圳舉行演唱會，網民卻發起抵制個唱行動，而她日前低調到北京出席慈善活動，又被嘲不懂掃碼支付是「扮天真」。至於與她疑同列為「不受歡迎」的台灣歌手田馥甄，突然發文指「可能沒有機會再開唱」，同時更被狠批偽善。

隨着疫情減退，歌神張學友、台灣天王周杰倫及天團五月天、新加坡天王林俊傑都輪流北上開騷，近日再傳出闊別內地市場約4年的台灣天后蔡依林（Jolin）亦終獲「放生」開騷！網上流出一份「廣東省營業性演出准予許可決定」資料，列明《Jolin蔡依林Ugly Beauty（怪美的）2023巡迴演唱會》演出日期為7月22日至8月26日，地點是廣州天河及深圳。

Jolin巡唱審批通過的消息曝光後，網民反應兩極，有網民針對其敏感立場投反對票，更在網上發起抵制言論，大罵她「雙面人又來內地撈金」及「對其他藝人不公平」等，相關「不該讓蔡依林有復出機會」的話題閱讀量已突破14萬，群情洶湧。

雖然遭內地網民不友善對待，但Jolin登「陸」之心相當堅定，日前更付諸行動，踏足北京行善。當日她紮起孖辮，收起G奶及戴口罩步出機場，身邊只有一名疑似保鏢跟身，似乎今趟內地之旅相當低調，不過貴為台灣天后，不消片刻已吸引群眾圍觀及拍照，她亦相當隨和，任影唔嬲，更向身邊人揮手。她未及更衣，之後直奔「彩虹天使咖啡屋」出席活動，與來自台灣的聽障烘焙師店主及聽障員工進行交流，本身已是烘焙達人的她整蛋糕零難度，過程愉快。

Hebe個唱成絕響？ 活動期間，Jolin需到收銀處買材料，卻被內地的掃碼支付程式難倒，當時她借用助手的手機放上收款碼上，聽到收銀機發出「bi」一聲時，服務員表示已完成過數，她即瞪大眼兼O嘴，表現出一副意想不到的驚訝表情，似乎被快捷的收款過程嚇了一跳，連忙退後幾步，再掩嘴失笑。由於她感到新奇的表情太具娛樂性，再次成為網民熱話，指在內地一秒支付是像呼吸一樣平常，對台灣天后而言卻是奇妙經歷，笑她未見過世面，更有人揶揄她如同身上的打扮一樣，年屆42歲仍梳孖辮扮嫩：「還在裝無知、扮可愛耶。」

Jolin連番遭網民討厭，早於2019年時，她在北京出席音樂節就試過被人以雷射筆直射眼睛，當時她強忍不適，死撐到完場，不過「當黑事件」陸續有來。其巡唱因疫情關係，被迫全數取消內地11個城市的演出；2年前網上流出歌手KTV封殺名單，傳其歌曲被下架；去年時任美國眾議院議長佩洛西訪台，Jolin未有表態，內地平台推薦其歌曲《玫瑰少年》的發文突遭刪除，更出現「脫粉潮」，短短一晚間，內地粉絲人數就流失逾30萬！

與Jolin同病相憐的還有台灣組合S.H.E成員田馥甄（Hebe），她因在社交網分享食意粉的照片而遭網民「封殺」，之後再被指歌曲《離島》題材敏感，遭音樂平台下架，近年已不見她去內地掘金。月前有指她將參加內地節目《中餐廳7》的錄影，網民再度表示不滿，揚言要抵制她，近日她在社交網發文祝福汶川地震受難者，結果留言區亦是一片謾罵：「眼紅隊友Ella成功在內地撈金，要借文洗白嗎？」、「別來內地掘金，虛偽的人。」未知是否抵受不住輿論壓力，8月將在台灣小巨蛋開騷的她突然在社交網放負，指現時的心境與環境，未來是否還有機會再辦演唱會也是未知之數。至於同樣曾傳遭內地封殺的台灣天后張惠妹最「好彩」，經理人報喜指其內地巡唱已敲定部分城市的時間表，暫時未見網民負評。