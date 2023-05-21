Arabella野性大發

英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）女星Arabella Chi，於社交網站不時上載性感泳衣照，吸引逾80萬粉絲追隨。早前她穿上綠色比堅尼，在海邊礁石旁擺甫士拍照，留言：「每個純真臉孔背後，都有狂野嘅一面。」網民紛紛留言讚她火辣，有人表示：「你一啲都唔純真，但睇落好正。」