120萬人爭搶日本騷門票 TWICE唱片銷量創新高 老闆身家暴漲6億

紅遍全球的TWICE成為首隊在日本競技場開騷的韓國女團，4場演出合共22萬張門票獲逾120萬人撲飛。吸金力強的她們刺激事務所股價飆至歷史新高，帶挈老闆朴震榮身家一夜暴漲逾6億港元！

出道7年半的人氣女團TWICE上月中在首爾舉行《READY TO BE》演唱會，為第5次世界巡唱揭開序幕，並會於澳洲、日本、美國及加拿大等14個國家及地區展開23場巡唱。在日本人氣爆燈的她們，上周在大阪長居陸上競技場展開兩場演出，全場爆滿，昨日「520」移師東京味之素體育場繼續餘下兩場日本演唱會，是首次有韓國女團於當地的競技場開騷，4場演出合共22萬張門票，吸引多達逾120萬人搶飛，獲超額認購5.4倍。

周子瑜晒靚相吸Like 自年初起，TWICE密密推出英文、韓文及日文碟瘋狂吸金，在全球賣碟銷量創新高，刺激JYP事務所首季營業額及盈利分別較去年同期增長74%及119%，各錄得6.959億及2.477億港元，單是TWICE的全球唱碟銷售額便高達2億港元，是去年同期雙倍，刺激事務所股價於過去一周連漲4天，甚至在短短一天內暴漲20.84%，創下公司自2001年8月上市以來的歷史高位。身為JYP公司老闆的歌手朴震榮，持有公司股票總市值便增至約36.76億港元，令其身家短短一日內狂漲逾6億港元。

雖然面對IVE、LE SSERAFIM及NewJeans等韓國新女團先後踩入日本市場分一杯羹，但TWICE至今仍穩佔日迷最喜愛的K-Pop女團，台灣成員周子瑜更先後打入當地樂迷票選「K-Pop最受歡迎及最美成員」No.1，目前日本成員Momo與周子瑜分別是隊中社交網最多粉絲追隨的成員，兩人在東京開騷前，各自晒靚相鬥吸Like。