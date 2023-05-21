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白雲化身美人魚 開班授徒
「35E咪神」白雲熱愛潛水，近日更升呢做導師，開班授課，教大家影靚相，還遠走馬來西亞上堂，她當然親自做生招牌，大晒多張靚相做示範。見她化身美人魚，由海面影到落海底，胸前兩塊「貝殼」卻冚不住其導彈身材，視覺效果非常震撼。
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