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關楓馨多甩漏靠賴慰玲拆彈
關楓馨經驗尚淺，要靠賴慰玲幫助度過難關。
賴慰玲、戴祖儀及關楓馨於無綫綜藝節目《不可能任務》第二季中，挑戰幕後工作，首個外景日，擔任PA的關楓馨雖然全程任勞任怨，可惜因經驗不足而錯漏百出，要賴慰玲化身「拆彈專家」幫大家化解危機，如此困難重重，難怪賴慰玲都話開工前一晚緊張到失眠，壓力爆煲。
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