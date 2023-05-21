肥仔193爭邀合作 林襄賣口乖：下次認識吓
台灣樂天桃猿啦啦隊「Rakuten girls」超人氣成員林襄首度來港，昨出席旺角舉行的見面活動，吸引數百粉絲排隊，逼滿兩層樓。
擁有32E爆乳身材的林襄，身穿低胸露腰短裙，她以廣東話施冧功：「大家好，我係林襄，我好鍾意香港。」不過詐嬌謂廣東話好難，學一句已花了一個月時間。有提議她找香港男友學廣東話，她覺得是好提議：「好呀，努力看看。（粉絲說要來求婚？）今天還沒有。」談到大受宅男歡迎，她也嚇一跳：「第一次來香港，想不到好多粉絲來支持，這兩天出去玩大家都認出我，甚至叫我名字，覺得好開心。（再來香港？）希望大家找我，賞口飯吃。」
要熱量 不怕肥
林襄又謂工作前已食了蝦餃、燒賣，笑言不怕食到肥，因為工作很多需要熱量。講到皮膚出現粒粒，她稱是工作太忙所致：「皮膚敏感，在台灣連續工作了十多天，來香港兩天才能休息。」講到男團ERROR成員肥仔（梁業）與193（郭嘉駿）爭邀她任MV女主角，肥仔更豪言要用重金打動她，林襄笑言工作要問公司，又落足嘴頭：「不認識ERROR自覺有點失禮，希望下次來港可以認識吓。」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：