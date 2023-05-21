肥仔193爭邀合作 林襄賣口乖：下次認識吓

擁有32E爆乳身材的林襄，身穿低胸露腰短裙，她以廣東話施冧功：「大家好，我係林襄，我好鍾意香港。」不過詐嬌謂廣東話好難，學一句已花了一個月時間。有提議她找香港男友學廣東話，她覺得是好提議：「好呀，努力看看。（粉絲說要來求婚？）今天還沒有。」談到大受宅男歡迎，她也嚇一跳：「第一次來香港，想不到好多粉絲來支持，這兩天出去玩大家都認出我，甚至叫我名字，覺得好開心。（再來香港？）希望大家找我，賞口飯吃。」