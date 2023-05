歌手方皓玟前晚在亞博舉行音樂會,甫開場跳唱《Lady Copy》等快歌,炒熱全場氣氛,並邀請音樂人JNYBeatz及樂隊Zpecial擔任嘉賓,期間更帶領全場樂迷為演唱會導演Jack唱生日歌。和Zpecial合唱《All We Have Is Now》的方皓玟,被問到為何請對方作嘉賓,她笑說:「我公司好多男同事都喜歡女團,我要同佢哋對抗,加上我又好喜歡Zpecial,所以『自肥』!」音樂會尾聲樂迷不斷大呼Encore及不願離席,直言沒準備Encore環節的方皓玟,在盛情難卻下邀請樂迷大合唱《It's Not Your Fault》。