「520」群星出招鬥放閃 鄭嘉穎陳凱琳情侶睡衣瞓得冧

圈中不少藝人趁着昨日「520」我愛你的大日子，透過不同方式向另一半示愛，既溫馨又浪漫。陳凱琳更自揭與丈夫鄭嘉穎穿情侶裝睡衣入睡，愛得癡纏。

昨日5月20日「520」諧音「我愛你」，圈中不少夫妻趁機放閃晒愛。前港姐冠軍陳凱琳與老公鄭嘉穎發放一系列Sweet爆合照，更絕密公開私密睡衣Look，揭示不單止會穿情侶裝睡衣，睡衣更是專誠訂製，上面布滿一家五口的肖像，相當溫馨。

藝人蔡少芬與丈夫張晉同樣愛得癡纏，他們決定舉家一齊度過這個甚有意義的日子，前日是張晉生日，蔡少芬晒出全家福：「張生！生日快樂！我的愛全給你了！夏日告白季。」不過，網友將重點放在張晉一對極級麒麟臂上，笑指一家人甚有安全感。

法拉前夫薛世恒將做老竇 另外，女星陳法拉透過社交平台分享與丈夫Emmanuel Straschnov五年前手拖手的舊照放閃，以英語留言向老公示愛：「五年前的今天。幾乎每天早上在我遲到的時候，都牽着我的手上課去，哈哈。」而其前夫薛世恒亦透過社交網上載一張與太太Cherie摸着肚皮的相片，見他搭着太太肩膀，留言：「對於未知的世界充滿好奇和期待。」表示快將榮升人父，甚有愛意。

此外，圈中公認為「愛妻號」的藝人張兆輝亦上載了一張靚相、內附金句「有一種人可以百看不厭，有一種感覺永如初見」向太太示愛，同時發表愛的宣言：「無論你現在肥定瘦，在我眼中還是當初的你」，表明對太太的愛不變，非常浪漫。