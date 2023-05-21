成熟Look撐奶爸 炎明熹又高咗 克勤：你就住我吖！

連日來在紅館開個唱的李克勤，前晚邀請了炎明熹（Gigi）擔任嘉賓，「父女」同場合唱。大玩透視長腿Look的Gigi，盡顯高挑身材，不過未知是否還未適應「新高度」，一度站不穩！

前晚李克勤在紅館舉行第6場《弦續李克勤．港樂演唱會》，身為內地節目《中國好聲音》導師的他，每晚都邀請《中》的冠軍學員包括伍珂玥擔任嘉賓，同樣是《聲夢傳奇》「奶爸」的他，前晚就邀請了Gigi合唱《合久必婚》，更有其他《聲夢》學員前來捧場。

Gigi以黑色透視晒腿Look出場，觀眾大呼「好靚」，Gigi搞笑答謝：「多謝，大家都幾好人。」惟Gigi被升上台時明顯站不穩。當李克勤見到身高跟自己差不多的Gigi時，笑說：「我記得我哋上年喺長沙做《聲生不息》幾個月，你真係一日一日長大喎，點解高咗咁多？你就住我吖！哈哈。」GiGi即發揮「火星女神」的本色回應：「你好，李生，我好開心見到你，點解咁高係因為今日着咗隻比較高嘅高踭鞋，今日裝扮未試過，有啲成熟。」

與《聲夢》學員合唱 李克勤隨即模仿她的「火星」語氣說：「佢啲短訊，講嘢，都係咁，『李生，你好呀，我有啲嘢，想問』。」此時GiGi即說：「我都有啲嘢想問你，你之前叫人唔好講多謝，但我好想講，好多謝李生邀請我，我見到《聲夢》朋友仔都喺度。」李克勤即插口：「你問得未啫？」Gigi才說想同現場的《聲》學員一起唱幾句，而李克勤更為防Gigi生意外，特意扶她行過去。