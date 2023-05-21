麥明詩丁子朗開心睇藝術展

前港姐冠軍麥明詩（Louisa）除了樣貌娟好和高學歷外，更擁有驕人身材。她在社交平台分享欣賞藝術展的素顏照，見她穿上黑色入膊小背心襯白色長褲，雖然衣着密實，但仍凸顯美好身段。而藝人丁子朗與她同行，兩人有講有笑，相當愉快，Louisa表示：「聽藝術家講解。」