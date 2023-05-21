Angelababy與何超蓮早前出席品牌活動，兩大時尚女神碰面引起網民熱議！Baby穿上白色長裙配襯波浪秀髮，盡顯高貴氣質。而初為人妻的超蓮穿上深啡色Deep V西裝，束起髮髻似足幹練女總裁。不過有網民指她腹部微隆，懷疑她有喜：「超蓮的肚子有點擋不住」、「超蓮的孕相還挺明顯」、「真的懷孕了」！