歌手關楚耀激罕公開與拍拖6年的網紅空姐女友Joann合照,並宣布求婚成功:「最後,她嫁給了愛情。我也娶了愛情,She said YES ! and it's forever」。昨日他現身宣傳活動,透露今年2月到泰國旅行時,在當地朋友協助下於酒店求婚,現時是人生新開始:「妹妹上月生咗小朋友,我就做咗舅父。我都想快啲,但順其自然。」