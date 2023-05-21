娛圈單打：屈生癌大吉利是 創作力嚇你一跳

久未在港露面的羅嘉良忽然有新聞見報，不看不知道，一看嚇一跳！內地言之鑿鑿瘋傳他患了肝癌，已到末期，「在醫院裏快要死了」。嘩，好人好姐行得走得，忽然被人咁樣咒法，難怪一向脾氣甚好的「撈家」都大動肝火，激動澄清自己身體健康，要求停止造謠。

嗱，講到假新聞咯喎，只要打開手機，Google同YouTube都有大把。好多網站為求搶眼球博點擊，由標題到內容都係語不驚人死不休，而Google同YouTube又不加過濾，照出可也，謠言一發不可收拾，就係咁解。

無他，頻道愈多人訂閱，影片愈多人睇，廣告收入愈和味，由是造假氾濫成災。唔止撈家成為受害者，早前玉女掌門人周慧敏被瘋傳同老公離婚，咪又係內地網站嘅「傑作」囉。又好似謝霆鋒同王菲，人家明明情比金堅，但內地網站隔三差五就以甚麼「瞞不住了」嘅標題老作一番，一時傳大肚，一時傳分手，簡直精神分裂。最無厘頭嘅係，今年3月竟然傳出梁洛施同王傑喺加拿大結婚，兩個大纜都扯唔埋，不得不令人驚嘆：創作力同幻想，會嚇你一跳！

所以話啫，作為精明嘅讀者，一定要有分辨能力。最好嘅做法，梗係睇實知無不言、言無不盡嘅《東網》同《東方日報》啦。

講番撈家，TVB去年深夜重播其經典作《難兄難弟》，益發令人懷念他的好演技。之但係，近年有關他的新聞大多負面，例如話佢兜踎，淪落到做山旮旯商場嘅商演等。其實執吓個殼，修吓個身，又是一條好漢，不如返香港拍劇再見觀眾啦。